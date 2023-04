Il video di questa Lada Samara 6x6 con 2 ruote tagliate a metà e il più strano che vedrete

Il canale Youtube Garage 54 ha pubblicato negli scorsi giorni un video a dir poco particolare con protagonista una Lada Samara 6x6 con le 4 gomme posteriori tagliate a metà. Un filmato strano quanto ipnotico che siamo certi vi terrà incollati allo schermo per un bel po'.

Dopo la Porsche 944 trasformata in un pick-up a 6 ruote, eccovi un altro mezzo dotato di svariate gomme decisamente particolare. Chi conosce Garage 54 sa che il canale non è nuovo a macchine particolarmente fuori dal normale, cercando sempre di dare vita a creazioni al limite dell'umano, e il suo ultimo video lo conferma ampiamente.

L'idea è stata presa da una bicicletta che monta tre ruote, ma le cui due posteriori sono difatti smezzate: una metà ruota più un'altra metà subito dietro. In poche parole quando metà copertone appoggia sull'asfalto, l'altro gira sospeso fino a che non tocca la strada e via discorrendo.

La nostra Lada Samara, una vettura anni '80 tipicamente russa, monta quindi un totale di soli 4 pneumatici, ma con tre assi e sei mozzi. I due mozzi posteriori hanno mezzo pneumatico a testa, e il risultato è decisamente bizzarro come potete notare dal video che trovate qui sopra.

Ovviamente la vettura non si comporta nel migliore dei modi, visto che la stessa sobbalza, tra l'altro il test è stato effettuato in pieno clima invernale, quindi con tanta neve sulle strade, di conseguenza la Lada Samara sembra a volte arrancare. In ogni caso la stessa si muove contro lo scetticismo generale, portando in giro il guidatore.

Come per la bicicletta, anche l'auto presenta due mezze gomme che girano alternate di modo che una delle due sia sempre a contatto con l'asfalto. Il risultato finale? Come hanno capito da più di un centinaio d'anni gli ingegneri di tutto il mondo, le auto devono circolare con tutte le quattro ruote “piene”, di conseguenza meglio lasciar perdere le gomme a metà, soprattutto in condizioni atmosferiche avverse.

Ovviamente quella di Garage 54 non è l'auto più strana che abbiamo mai visto; di recente, ad esempio, vi avevamo proposto una bizzarra auto tagliaerba gigante, un qualcosa di incredibile a dir poco.