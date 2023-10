Un video all'interno del Tesla Cybertruck: ecco com'è fatto il pick-up di Elon Musk

La produzione del Tesla Cybertruck è sempre più vicina, tanto che alcuni esemplari pre-serie hanno iniziato a girare per gli Stati Uniti. Oggi in particolare vi mostriamo un video dall’interno del veicolo.

Nelle scorse ore erano già trapelati alcuni frame del video che vi mostriamo oggi (ecco gli interni del Tesla Cybertruck), mandando in play il filmato invece è possibile scorgere diverse cose... Innanzitutto balza all’occhio il nuovo volante utilizzato da Tesla per il Cybertruck: Elon Musk ha abbandonato l’idea dello yoke per un più funzionale volante classico dalla corona schiacciata nelle parti superiore e inferiore.

Nel video si intravede anche lo schermo centrale che, ovviamente, fa girare il software dedicato al Cybertruck. Nella grafica differisce leggermente dalle altre vetture Tesla, abbiamo in ogni caso una riproduzione 3D del Cybertruck sulla sinistra accanto ai controlli di marcia (Tesla ha rimosso il selettore di marcia anche sulla nuova Model 3), sulla destra invece c’è il classico spazio dedicato alla mappa e a tutte le restanti opzioni.

A girare il filmato pare sia stato un uomo dall’accento russo, la mappa di bordo localizza in ogni caso il modello da qualche parte attorno a Columbus, in Ohio, è dunque probabile che il Cybertruck in questione sia finito nelle mani di qualche azienda di trasporti. Purtroppo l’uomo alla guida non sembra molto geek, ha infatti dimenticato di mostrare un sacco di dettagli, avessimo avuto noi questa occasione avremmo probabilmente spulciato tutto il software alla velocità della luce.

Dalle immagini non si capisce neppure quanta autonomia possa avere il mastodontico pick-up, altro nodo da sciogliere una volta che il veicolo sarà commercializzato ufficialmente. Si intuisce che la carica restante sia pari all’84%, la quota di autonomia residua però non è mostrata. Non ci resta che attendere nuovo materiale sul Cybertruck, un modello ormai leggendario che attendiamo dal 2019.