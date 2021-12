Questo video è un incredibile messaggio d'amore ai fari a scomparsa

Le normative di sicurezza e l'abbandono delle linee rigide che avevano dominato negli anni '80 hanno decretato la fine dei fari a scomparsa. Grazie ad essi alcune leggende dell'automobilismo hanno la forma che oggi noi amiamo, dalla Ferrari F40 (che Nico Rosberg ha guidato recentemente a Monaco) alla Toyota AE86 Sprinter Trueno.

Il canale YouTube Retro Cars Forever ha creato un montaggio per omaggiare gli iconici fari pop-up. Il video è catalogato come ASMR, è difatti rilassante e ipnotico. La compilation deriva da anni di raccolta di video ed ha come protagoniste ben diciotto vetture dotate di fari a scomparsa:

1988 Acura Integra

1995 Acura NSX

1995 Chevrolet Corvette

1996 Chevrolet Corvette

2000 Chevrolet Corvette

1990 Ferrari Testarossa

1986 Honda Prelude

1989 Honda Prelude SI

1995 Mazda Miata

1994 Mazda RX-7 Touring

1984 Nissan 300ZX

1984 Nissan 300ZX Turbo

1987 Nissan Pulsar NX

1986 Pontiac Fiero GT

1986 Porsche 944 Turbo

1987 Porsche 942S

1986 Subaru XT

1990 Toyota Celica All-Trac

I veri fan dei fari pop-up amano il loro rumore, frutto di migliaia di ore di ingegnerizzazione. Suoni meccanici di un'epoca analogica ormai perduta. L'uso estensivo dei fari a scomparsa, soprattutto nelle auto destinate agli Stati Uniti, deriva dalla possibilità di "aggirare" le normative sulla grandezza dei gruppi ottici pur mantenendo una carrozzeria bassa. Questa tecnologia abbandonò per sempre i concessionari nel 2004, quando la Lotus Esprit e la Chevrolet Corvette C5 uscirono di produzione.

Fari simili saranno proposti nella supercar ARES Design Panther ProgettoUno, di cui è prevista una produzione limitata a ventuno esemplari.