I video degli incidenti al Nurburgring stanno scomparendo da Youtube, ecco perché

Che fine hanno fatto i famosi video degli incidenti sul Nurburgring, le ben note crash compilation? Se fino a qualche anno fa Youtube ne era invasa, oggi i filmati di questo genere sono letteralmente spariti, e non è una casualità.

I video dall'inferno verde sono sempre fra i più gettonati del “tubo”, e la compilation dei piloti più aggressivi al Nurburgring 2022 ha fatto milioni di visite. Sia chiaro, i filmati dal circuito tedesco ci sono ancora, ma sono per lo più i classici fail come testacoda e uscite di strada, nulla di eclatante.

Quando viene filmato un incidente vero e proprio si tratta invece di auto impegnate in gare ufficiali, e non dei privati che girano solitamente nel weekend. Cosa sta succedendo quindi? La motivazione è duplice, a cominciare dal fatto che in Germania è vietato per legge pubblicare online i video degli incidenti. O meglio, si può fare ma il protagonista del crash potrebbe chiedere di rimuovere il video di conseguenza, meglio evitare rogne.

Secondariamente la direzione dello stesso circuito ha vietato la diffusione per evitare una pubblicità sbagliata. Nell'inferno verde si è verificato nel 2023 un incidente ogni 11mila chilometri percorsi, di conseguenza un numero molto esiguo. Dai video di Youtube, invece, sembra che gli incidenti siano all'ordine del giorno quando in realtà si tratta di crash distribuiti su diversi mesi.

“La rappresentazione nei cosiddetti video e compilation degli incidenti distorce lo scopo e gli elevati standard di sicurezza delle corse turistiche, poiché creano falsamente l'impressione che qui gli incidenti si verifichino più volte e a brevi intervalli", fanno sapere dal Nurburgring.

Che dire poi del conducente che viene ripreso mentre distrugge l'auto. Spesso e volentieri chi si rende protagonista del crash è un appassionato che spende migliaia di euro per preparare la macchina e poi provarla in pista nel fine settimana: un filmato online di un suo incidente, magari visto milioni di volte, rappresenta una vera e propria umiliazione.

Cosa ne pensate di questa svolta storica? Prima di congedarci vi ricordiamo che il Nurburgring di recente ha vietato alle auto che non superano i 130 km/h di girare in pista, pena il rischio di causare incidenti o tamponamenti.