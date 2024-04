Il video del primo incidente con la Xiaomi SU7, addio fiancata...

Elon Musk ha lanciato il suo pick-up elettrico lo scorso 30 novembre e circa un mese dopo si è registrato il primo incidente su strada con protagonista il Tesla Cybertruck. Ora tocca alla Xiaomi SU7 avere il suo primo incidente.

Parliamo della prima vettura a trazione elettrica (ma anche la prima auto in generale) del colosso hi-tech Xiaomi, la SU7 che in 48 ore ha già fatto registrare 100.000 ordini. L’auto deve ancora arrivare nelle mani dei clienti, tuttavia qualche unità pre-serie che circola in giro per il mondo esiste già e una di queste è già stata incidentata... Il tutto è stato ripreso in un brevissimo video, la dinamica tuttavia resta alquanto strana nonostante le immagini. Nel filmato apparso su YouTube si vede una Xiaomi SU7 immettersi su una grande strada cinese, a bassa velocità per giunta, in pochi istanti però il conducente perde il posteriore e non riesce più a bilanciare la vettura in sterzata. Risultato? La vettura finisce contro le barriere laterali urtando la fiancata sinistra in almeno due punti. Che il driver abbia dato una forte accelerata e la vettura non abbia retto il colpo della coppia elettrica? Dalle immagini non sembra che l’auto abbia avuto sussulti strani dovuti all’accelerazione, resta dunque il beneficio del dubbio.

Essendo il primo esperimento a quattro ruote di Xiaomi, qualche piccolo difetto di gioventù sulla SU7 ce lo aspettiamo di certo, fosse anche solo qualche bug a livello di gestione o controllo elettronico della vettura. Nel frattempo Xiaomi ha altri problemi a cui badare, sembra infatti che diversi clienti abbiano disdetto l’ordine della vettura a causa dei tempi di attesa superiori a quelli previsti. Per avere l’elettrica cinese, infatti, occorre ora aspettare dalle 18 alle 21 settimane, dunque 4-5 mesi, un tempo considerato evidentemente eccessivo per una parte della clientela. Xiaomi permette di annullare l’ordine senza problemi, con tanto di restituzione della cauzione di 5.000 yuan (circa 650 euro al cambio diretto) entro 7 giorni lavorativi.

Su MOTUL 5100 4T 10W40 1 litro di olio motore è uno dei più venduti di oggi.