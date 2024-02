Il video di un furgone Amazon spezzato in due da un treno: conducente illeso per miracolo

Spesso in situazioni estremamente sfortunate e terribili è possibile avere - paradossalmente - una fortuna spropositata. È il caso di questo corriere Amazon che ha visto il suo furgone spezzato in due da un treno, pur rimanendo illeso.

L’incidente è avvenuto a Milwaukee, negli Stati Uniti, nel novembre 2021, soltanto ora però sul web sono spuntate le immagini video di quel terribile evento. Evento nel quale il conducente, un corriere Amazon in servizio, è comunque riuscito a uscire illeso per una questione di millisecondi e di millimetri. Se il treno avesse colpito il furgone all’altezza del posto del conducente avremmo scritto tutt’altra storia.

Tornando alle immagini, il sito americano TMZ è riuscito a ottenere il footage video della telecamera interna del furgone (puntata sul conducente) assieme a quello della telecamera esterna, non abbiamo dunque le immagini dello scontro “riprese dall’esterno”. Nonostante questo si percepisce chiaramente come lo scontro sia stato terribile, con un treno dell’alta velocità che ha di fatto tranciato il furgone in una manciata di istanti (non si trattava in ogni caso di un nuovo furgone elettrico Amazon-Rivian).

Il conducente del furgone ha guardato sia a destra che a sinistra prima di svoltare, nonostante questo però sembra non abbia visto il treno arrivare verso di lui - che probabilmente, vista l’alta velocità, sarebbe apparso più lontano di quanto realmente fosse. Certo viene da pensare: com’è possibile che non vi fosse alcuna sbarra a segnalare il passaggio del treno in quel preciso istante? Il conducente ha ignorato gli avvertimenti ed è passato ugualmente? Non lo sappiamo, in ogni caso negli Stati Uniti accadono parecchie cose strane, le regole sono più flessibili delle nostre ed è possibile incappare anche in passaggi a livello senza sbarre ma solo con indicatori sonori e visivi (e spesso neanche quelli). Basta un attimo di distrazione, o delle cuffie poggiate nelle orecchie, e il disastro è servito.