Il video del Ford F-150 Lightning andato a fuoco che ha causato lo stop alla produzione

Il Ford F-150 Lightning è sicuramente un modello importantissimo per l'ovale blu, che negli Stati Uniti sta cercando di convertire all'elettricità il pubblico abituato al gasolio, tuttavia il lancio commerciale non è stato privo di intoppi. Ecco ad esempio il video del F-150 Lightning andato a fuoco che ha causato uno stop alla produzione.

Per chi non lo sapesse, nei mesi scorsi Ford si è vista costretta a fermare la produzione del suo imponente F-150 Lightning per ben cinque settimane, al fine di capire le cause di un incendio che aveva distrutto tre vetture. Ebbene ora siamo in grado di vedere le immagini di quell'incendio, finora rimaste custodite presso la polizia americana. Il video infatti arriva da una volante, la prima arrivata sul luogo dell'incendio in seguito alla richiesta di aiuto.



A diffondere il filmato su YouTube è stato il canale della CNBC Television, con le immagini che mostrano chiaramente una colonna di fumo e delle fiamme provenire da tre F-150 Lightning parcheggiati uno vicino all'altro. Il tutto proviene da Dearborn, non molto lontano dal quartier generale di Ford.

L'incendio si è scatenato lo scorso 4 febbraio e, come abbiamo ricordato sopra, ha causato poi uno stop alla produzione, una pausa delle consegne e un richiamo ufficiale dei modelli già in circolazione, dunque una bella gatta da pelare per Ford che in ogni caso ora ha risolto tutto e riavviato le linee produttive del pick-up elettrico. Pick-up che arriverà anche in Europa: il Ford F-150 Lightning sarà venduto prima in Norvegia nel 2024, poi in chissà quali altri Paesi del vecchio continente.