Questo video con la Defender è interamente realizzato con l'IA: da non crederci

In poco più di un anno, e forse anche meno, il mondo è completamente cambiato a causa di una vera e propria rivoluzione informatica. La chiamano intelligenza artificiale (IA), e ha dato il via a numerosi programmi che hanno contribuito a rendere la realtà un po' più distopica e - allo stesso tempo - futuristica. Ma questo Defender è vero oppure no?

Da quando l'IA (Google lavora ad Android Auto 11.3 e si prepara a integrare l'IA) ci ha conquistati viviamo con il dubbio eterno che ciò che stiamo osservando può essere in realtà finto. Su YouTube - ad esempio - è apparso il video di questo vecchio Land Rover Defender (sapete che la Land Rover Defender EV verrà costruita in Slovacchia?) con livrea bianca e una ruota sul portellone posteriore e molti si sono posti questa domanda. Insomma, sarà vero oppure ricreato da una IA? Il SUV, ripreso su una strada sterrata, sembra essere vero ma se lo si guarda con attenzione...

Sul retro del veicolo in realtà non c'è scritto 'Defender' ma 'Danover', e questo potrebbe essere l'indizio più grande. Comunque sia, lo sveliamo noi l'arcano: no, il Land Rover del video non è reale ma è stato riprodotto da un nuovo sistema IA chiamato Sora, questo in grado di creare video basati su descrizione testuale.

Inoltre, è stato pubblicato anche il messaggio scritto per la realizzazione di questo video; un messaggio caratterizzato da una scrittura semplice concentrata sulla basilare descrizione delle immagine che il sistema avrebbe dovuto creare. Così come ChatGPT, anche Sora ha un grande margine di crescita e di miglioramento. La stessa OpenAI ha riconosciuto che il programma non è ancora perfetto; ma se questo è l'inizio...