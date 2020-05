Il video di alcuni crash test del 1970: Ford Pinto, Chevrolet Vega e AMC Gremlin

Un video di un vecchio crash test ci riporta nei gloriosi anni 70, un'epoca fatta di ottimi film, band leggendarie e auto davvero poco sicure. Protagoniste del test sono le Ford Pinto, Chevrolet Vega e AMC Gremlin.

Sebbene le tre vetture si comportino in modo piuttosto diverso, fa davvero impallidire vedere un esempio così diretto della fragilità delle auto di un tempo. Nessuna delle tre auto, va detto, all'epoca era famosa per i suoi standard di sicurezza.

Nel video le vediamo impattare contro tre auto decisamente più "solide": sono le Ford Galaxie, la Chevrolet Impala e l'AMC Ambassador.

Il video è brutale: la Ford Pinto viene schiacciata come una fisarmonica in un incidente che, se replicato nella vita vera, sarebbe sicuramente risultato fatale per conducente. Alla Chevrolet Vega va anche peggio, l'impatto con la sorella maggiore Impala non lascia assolutamente via di fuga.

La migliore delle peggiori risulta invece essere la AMC Gremlin, anche se il video piuttosto sgranato dà l'impressione che il motore finisca pericolosamente vicino al sedile del conducente. Nel complesso, sembra che l'abitacolo non riporti danni di grossa entità.

A prescindere, vi consigliamo di guardare questo recente crash test della Jeep Wrangler. La valutazione data al veicolo non è delle migliori, eppure siamo su un campionato completamente diverso. La sicurezza a bordo delle auto in 50 anni ha fatto passi da giganti, e di questo dobbiamo esserne più che orgogliosi.

Rimanendo in tema di sicurezza: Volvo ha deciso di limitare elettronicamente la velocità a 180Km/h su tutti i suoi veicoli di nuova generazione. È la scelta giusta?