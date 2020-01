In un video la casa dei sogni per ogni possessore di Tesla Cybertruck e non

Il design esterno del Tesla Cybertruck può non piacere a tutti. Le sue linee radicali e nette sono assolutamente polarizzanti, ma il coraggio usato per presentare una vettura del genere non ha lasciato indifferente il pubblico. In molti hanno provato a replicarne la carrozzeria, mentre altri hanno ideato la casa perfetta da abbinarvi.

Se siete ammiratori dell'architettura moderna con una sensibile spruzzata di stile Cyberpunk amerete sicuramente la fantastica abitazione del video in alto. E' stata chiamata "disPlace", ed è una villa minimale situata nel bel mezzo del sulla, circondata com'è da sole rocce e aridità che paiono appartenere ad un altro pianeta.

E' il "semplice tentativo" di abbinare la casa perfetta ad un Tesla Cybertruck, e ad oggi è quello che ci si avvicina in modo più accurato. Ci riesce perché evita di fare facili similitudini col veicolo imitandone le forme squadrate, ma invece alterna angoli retti a curve sinuose e texture superficiali a nido d'ape e ad esagoni irregolari.

All'arrivo nel suo "nido" il pick-up elettrico calza alla perfezione in un habitat che sembra appartenergli di diritto, e ad aspettarlo ci sono le migliori tecnologie, compresa una stazione di ricarica piazzata apposta per alimentarla. Da non sottovalutare affatto quindi lo sforzo creativo degli autori, archlab.de, che sono riusciti a portare alla luce un vero e proprio immaginario degno di nota.

Nel frattempo il Cybertruck è stato eletto a Concept Car of the Year da Automobile Magazine, a testimoniare l'eccentricità della vettura, la quale potrebbe a breve esser sfidata da un nuovo e insospettabile rivale. Stiamo parlando di Hummer, che ha intenzione di sviluppare e commercializzare un grosso veicolo di lusso elettrificato, eccone i primi render.