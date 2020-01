In un video le auto più veloci dell'ultima stagione di Top Gear

Mentre si avvicina la data di uscita della Stagione 28 di Top Gear, approda su YouTube un'eccellente compilation riguardante le auto più veloci apparse nella Stagione 27 dello show automobilistico.

La prima vettura a comparire è una Tesla Model 3 Performance, una delle berline più emozionanti in assoluto da guidare. Chris Harris, noto conduttore della serie, l'ha disposta al fianco di alcune rivali dello stesso segmento. Parliamo di BMW M3, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Mercedes-AMG C63 S.

La seconda invece è la mitica Lotus 79, che rappresenta il primo bolide da Formula 1 in assoluto ad avvantaggiarsi dell'effetto suolo garantito dall'aerodinamica. Le sue performance sono a dir poco incredibili, e assistere al giro effettuato da Harris a bordo di essa è di sicuro un'esperienza da non perdere.

Seguono in coppia la Ferrari 488 Pista (eccola in una drag race) e la McLaren 600LT, a mettere sull'asfalto la concorrenza ingegneristica delle loro case di produzione. Subito dopo però ruba la scena una Dallara Stradale. Si tratta di una vettura ideata per la pista, e che proviene da uno dei migliori costruttori di auto da gara. Il suo peso è irrisorio, e permette al motore EcoBoost turbo da 2,3 litri di spiccare senza alcun affanno generando prestazioni top.

Infine compare una velocissima Toyota Supra che si fa subito notare per delle irriverenti derapate. Nella sua variante più agguerrita offre un motore da 3,0 litri capace di produrre 335 cavalli di potenza tra i 5.000 e i 6.500 giri e 500 Nm di coppia. Accelera da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e raggiunge i 250 km/h di velocità massima.

Di recente però delle polemiche hanno colpito la vettura. L'accusa verso Toyota è quella di aver preso troppo spunto dalla BMW Z4 dalla quale prende parte della tecnologia. La Supra però resta comunque tra le vetture più amate dagli appassionati, e alcune settimane fa è stato annunciato l'arrivo in Europa della versione con propulsore a quattro cilindri e 254 cavalli.