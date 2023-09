Victoria Verstappen era un vero e proprio asso, sentite Max: 'Aveva il mio stesso talento'

Dopo Jos e Max Verstappen, un altro membro della famiglia olandese ha rischiato di diventare pilota. Il riferimento è a Victoria, sorella del bicampione del mondo di Formula 1 e figlia di Jos: a detto del fratello era un vero e proprio asso.

“Penso che avesse un grande potenziale – le parole di Max Verstappen, che forse diverrà il più forte di tutti, ai microfoni di Racefans.net - in alcuni casi mio padre passava due giorni a preparare tutto, come faceva con me, per assicurarsi che tutto fosse perfetto per farla guidare. Poi lei girava per circa 20 tornate e diceva: ‘Per oggi per me è tutto’. E mio padre si arrabbiava parecchio“.

Stando al pilota Red Bull, quindi, la sorella Victoria non aveva 'la testa' per diventare una pilota professionista. “Credo che mia sorella avesse probabilmente lo stesso talento che avevo io da piccolo – ha proseguito Verstappen – ma non lo ‘voleva’ abbastanza. Le piaceva, ma non abbastanza da lottare per ottenerlo, per essere pronta. Va bene così, basta rendersene conto. Mio padre si è concentrato soprattutto su di me. Ma se l’avesse voluto davvero, se gliel’avesse fatto capire, sono sicuro che anche mio padre avrebbe fatto lo stesso per lei. Ma mio padre non sentiva che lei lo volesse abbastanza“.

Victoria Verstappen è una classe 1999, ha quindi 24 anni, ed è mamma di un bimbo, il piccolo Luka, vero cocco dello zio Max Verstappen, di recente squalificato durante una gara online dopo una scorrettezza.

Il bimbo lo si vede spesso e volentieri per i paddock insieme a mamma e papà, ed è già la mascotte di casa Red Bull. Nella vita la sorellina del campione di Formula 1 fa la fashion blogger e l'influencer, ed inoltre è proprietaria di un marchio di abbigliamento chiamato Unleash the Lion. Occhi azzurri e capelli biondissimi, Victoria è la tipica bellezza nordica molto acqua e sapone.