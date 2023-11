Vicepresidente Nissan ammette: 'La 350Z ci salvò, ecco come andò'

Il capo progettista della Nissan ha dichiarato che la Nissan 350Z ha giocato un ruolo fondamentale nel preservare l'identità dell'azienda in un momento di cambiamento. La Nissan ha una lunga tradizione nel mondo delle auto sportive, con modelli come la 300ZX e la GT-R che hanno contribuito a consolidare la sua immagine in questo settore.

Alfonso Albaisa, vicepresidente senior del design dell'azienda, ha riconosciuto il ruolo cruciale svolto dalla Nissan 350Z nel riportare l'azienda nel segmento delle auto sportive. All'inizio del secolo, nel 2000, la Nissan si è trovata senza un modello sportivo di punta, e la Nissan GT-R (ecco un approfondimento sulla storia della mitica Skyline) non aveva ancora acquisito la popolarità che ha oggi.

Dopo l'eliminazione della Nissan 300ZX nel 1997, l'azienda stava cercando disperatamente un sostituto e una vettura sportiva di punta per coinvolgere il pubblico più giovane e rafforzare la sua identità aziendale. In quel momento di incertezza, l'azienda ha iniziato a riflettere sulle sue radici e a cercare un modo per continuare a progredire.

Alfonso Albaisa ha affermato che in quel periodo l'azienda si stava interrogando su "perché dovrebbe esistere" e ha riconosciuto che avevano bisogno di guardare indietro per trovare la loro identità. È stato in quel contesto che è emerso il progetto Z. Il presidente dell'azienda disse lui "Nissan è nei guai. Devi fare un programma Z". Questa decisione ha portato alla creazione della Nissan 350Z.

Una prima opzione era la Z Concept del 1999, che debuttò al North American International Auto Show di Detroit nello stesso anno. Questo modello aveva forti somiglianze con l'iconica Datsun 240Z ed era notevolmente affascinante dal punto di vista del design. Questa strada fu scartata in favore dell'auto che oggi conosciamo tutti.

Tornando al presente, Nissan ha da poco presentato un concept elettrico da ben 1300 cavalli che sembra provenire da un lontano futuro cyberpunk. Il suo nome è Nissan Hyper Force.