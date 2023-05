Vicenza, multa in Lamborghini per inversione: 'Siete dei comunisti e degli invidiosi!'

Una vicenda che ha fatto il giro del web giunge da Vicenza, dove un automobilista ha inveito contro i vigili dopo che lo stesso è stato multato: a bordo di una Lamborghini ha effettuato un'inversione di marcia in una zona non consentita.

Purtroppo non è la prima volta che vi riportiamo di infrazioni della strada particolari, come ad esempio la Lamborghini catturata a 253 km/h sull'autostrada a Cremona, ma anche la multa sulla Terza Millennio a Bologna.

L'ultimo episodio di tale tipo ci giunge dalla nota cittadina veneta dove un 58enne è stato fermato al volante della sua fuoriserie, per poi prendersela con la polizia municipale: «Il vostro atteggiamento è da comunisti e il comunismo è una brutta bestia essendo invidiosi dei soldi altrui», e ancora «stavolta avete rotto le scatole alla persona sbagliata, finisce male, non vi va sempre bene».

In seguito l'automobilista è stato denunciato ed ha così dovuto affrontare un processo con l’accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Per il primo capo di imputazione il 58enne è stato assolto mentre per il secondo «il reato è da considerarsi estinto».

La storia risale al 24 novembre del 2020, nel primo pomeriggio, e stando a quanto sostiene l'accusa il guidatore stava procedendo su una Lamborghini con targa tedesca in via Monte Novegno a Costabissara, effettuando poi un'inversione di marcia non consentita.

Due agenti di una pattuglia della polizia locale avrebbero notato la manovra azzardata, intervenendo e multando il guidatore indisciplinato. Questi avrebbe preso male la decisione degli agenti, iniziando ad insultarli in maniera ripetuta, anche alla presenza dei passanti, e le parole grosse sarebbero proseguite anche una volta che il 58enne è stato portato nel comando di polizia locale.

«Siete proprio inutili, non servite a niente», ha detto loro, per poi aggiungere: «Il vostro atteggiamento è da comunisti – le frasi che avrebbe proferito come si legge sul Corriere della Sera – e il comunismo è una brutta bestia essendo invidiosi dei soldi altrui». E ancora «Stai zitto, siete degli ignoranti», fino ad arrivare ad un classico: «lei non sa chi sono io. Stavolta avete rotto le scatole alla persona sbagliata, finisce male, non vi va sempre bene».