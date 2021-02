In viaggio con la Sondors Metacycle: in video la moto elettrica da 90 kg nel mondo reale

Inutile negarlo: sin dalla presentazione ufficiale, su queste pagine ci siamo innamorati della nuova Sondors Metacycle, una moto elettrica ultra leggera che offre non poche caratteristiche interessanti. A oggi avevamo visto solo delle foto, oggi invece la vediamo in azione in strada, finalmente.

Impossibile non notare il suo clamoroso design nelle foto promozionali create dalla compagnia americana, bisogna però ammettere che anche nel “mondo reale” il carattere del veicolo si fa notare pressoché immediatamente. Il corpo incredibilmente snello e agile, il design “cavo” del classico alloggiamento del serbatoio fa sicuramente voltare gli altri motociclisti in strada, intenti ad ammirare una sorta di moto aliena e sci-fi.

In realtà di alieno c’è ben poco e presto avremo la Sondors Metacycle anche in Europa, si spera a un prezzo di poco inferiore ai 5.000 euro. Una cifra utile ad acquistare una moto che pesa appena 90 kg, produce 270 Nm di coppia di picco e raggiunge i 130 km/h. 130 km invece l’autonomia, grazie alla batteria estraibile da 4 kWh, un accumulatore che si ricarica in circa 4 ore a casa e in un’ora presso le colonnine pubbliche grazie al potete charger di bordo.

A proposito del viaggio ripreso in video: è durato 2 ore e mezza, i chilometri percorsi sono stati 77 e la velocità media mantenuta è stata di 72 km/h, con il 20% di batteria residua all’arrivo.