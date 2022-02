Si può fare un lungo viaggio a bordo della XEV Yoyo? Matteo Valenza l'ha messa alla prova

Inutile nasconderlo, il progetto XEV Yoyo ci è piaciuto fin dall’inizio, anche perché non capita tutti i giorni di trovare una vettura che permette di fare 150 km spendendo soltanto 1 euro. Questa piccola è un quadriciclo concorrente della Citroen Ami, ma la Yoyo “vola” raggiungendo i 90 km/h, contro i 45 km/h della francese.

Il nostro amico Matteo Valenza ci ha già parlato ampiamente della XEV Yoyo in un video dedicato, ma nella sfida di oggi il gioco si fa più duro. Matteo ha deciso di intraprendere un viaggio extra-urbano, per vedere come si comporta la microcar lontano dal contesto urbano, che si troverà di fronte a diversi ostacoli che possono minare la sua autonomia: saliscendi, tangenziale, velocità più elevate e soprattutto una temperatura esterna di soli 4 °C.

Mentre vi godete il viaggio in compagnia di Matteo, mentre “veleggiate” negli 83 km che dividono Brescia e Verona, vi ricordiamo che la XEV Yoyo è un progetto tutto italiano, disegnato al Politecnico di Torino e con sede a Venezia, anche se la produzione è effettuata in Cina per mantenere i costi di produzione. Viene realizzata con tecnologia 3D printed e ha un innovativo sistema di cambio batteria istantaneo, come sulle e-bike per capirci. Infine vi ricordiamo che, in quanto quadriciclo, può essere guidata con patente B e dai ragazzi che sono in possesso della patante AM.

E prima di chiudere, dopo aver visto il video dedicato alla Yoyo, non perdetevi la prova analoga dove Matteo Valenza porta in montagna la Citroen Ami.