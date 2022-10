Un viaggio di 4.000 km attraverso l'India: la Porsche Taycan non fa una piega

Per gli appassionati di guida e di viaggi a bordo della proprio quattro ruote (senza dimenticare le due ruote) ci sono delle mete irrinunciabili che prima o poi devono essere percorse. Pensiamo al Nurburgring, alla North Coast 500 in Scozia, al nostro Passo dello Stelvio e così via. C'è un bel road trip anche in India e supera i 4000 km.

Si tratta del cosiddetto K2K, ossia una tratta che va da Kashmir fino al nord di Kanniyakumari, un percorso di 2500 miglia (4023 km appunto) che attraversa 10 dei 28 stati che formano l’India, ed è proprio l’itinerario scelto dal team di Autocar India per celebrare il 23° anniversario del magazine. Per rendere il tutto più frizzante, non hanno scelto di viaggiare a bordo di un SUV o di un mezzo da overland, bensì su una normalissima Porsche Taycan, che fortunatamente in India viene venduta di serie con l’assetto variabile in grado di sollevare di qualche centimetro la vettura.

Ebbene, sulla carta il viaggio poteva diventare un’impresa da dimenticare, considerando che l’infrastruttura di ricarica del paese non è troppo evoluta (la nostra esperienza di viaggio nei 4.500 con auto EV in giro per l'italia) e soprattutto non è costante per tutto il tragitto, senza dimenticare che la Porsche Taycan è una sportiva e un SUV come il Cayenne (guardate la Porsche Cayenne di serie alle prese con l'Hell's Gate nel deserto dello Utah). Nonostante le premesse, l’elettrica di Zuffenhausen non si è fermata di fronte a nulla e ha portato a termine il viaggio come se nulla fosse, esibendosi anche in guadi degni di una fuoristrada vera, con l’acqua che è salita ben al di sopra della metà delle portiere.

"L'auto elettrica è ancora un tipo di trasporto abbastanza nuovo in India", spiega Gavin D'souza, editore digitale di Autocar e uno dei quattro membri dello staff che hanno condiviso la guida. "Molte persone ne sono sia eccitate che un po' timorose, e ovviamente la loro più grande paura è l’autonomia. Quindi abbiamo deciso di dimostrare che con un po' di pianificazione e lungimiranza, puoi fare oltre 4.000 km in un'auto elettrica. E, naturalmente, la Taycan ha aggiunto un po' di dinamismo. Se stai facendo il K2K in un'auto elettrica, perché non farlo in un’auto eccitante?”

Il viaggio ha richiesto due settimane di guida per arrivare a destinazione, ma senza alcuna velleità sportiva o con particolari record in mente: l’obiettivo era quello di godersi il percorso: "Questa non è stata una corsa contro il tempo, ed è stato bello. Ci siamo goduti l'auto e ci siamo goduti il viaggio. E non avrei mai pensato di dirlo, ma mi sono davvero divertito a spingere l'efficienza della Taycan e sono persino riuscito a vedere i 7,1 km per kWh su alcuni dei tratti più rettilinei del viaggio", ha detto D’souza.

Le immagini però parlano più di mille parole, quindi mettetevi comodi e godetevi il primo episodio che documenta questa magnifica esperienza.