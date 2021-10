In viaggio per 10.460 km con una bici a energia solare: l'impresa di Sushil Reddy

Conoscete già Sushil Reddy? Se la risposta è no vi aiutiamo noi. È l'uomo diventato famoso per le sue grandi traversate in bicicletta, ambassador della 80 Day Race e Guinness World Record per aver viaggiato per 7.424 km in India. Ora è impegnato in un'impresa da 10.460 km, possibile grazie a una bici alimentata da pannelli solari.

Questi oltre 10.000 km Sushil Reddy li sta percorrendo negli USA e al momento si trova a metà percorso. L'idea è partire da Winston-Salem e toccare la costa est con New York, poi Pittsburgh, Chicago, Minneapolis, la costa ovest con Seattle e San Diego, fino a raggiungere il Texas dopo 549 ore di pedalata (secondo Google almeno. Sapete che una Ferrari F8 Tributo ha battuto i tempi di Google Maps?).

Uno splendido giro degli Stati Uniti con uno scopo ben preciso: sponsorizzare, tappa dopo tappa, la sostenibilità e l'energia pulita grazie al supporto di diversi sponsor - e se ne stiamo parlando anche noi significa che il suo messaggio pian piano sta arrivando in tutto il mondo. Reddy si sta spostando a bordo di una bicicletta custom alimentata da due pannelli fotovoltaici SunPower da 50 W, per un totale di 100 W.

Calcolando circa 70 W reali e 8 ore di sole, Reddy dovrebbe essere in grado di ricaricare una normale batteria da e-bike da 500 Wh ogni giorno. La batteria che sta usando inoltre è innovativa, è una LiGo sviluppata da un'azienda di Vancouver chiamata Grin Technologies. Per vedere la bici in azione, con i pannelli solari aperti e funzionanti, non dovete fare altro che mandare in play i video pubblicati su Twitter (che trovate qui in basso).



A proposito di sole, qualcosa si sta muovendo anche nel settore automotive: facciamo un giro sulla Sono Sion a energia solare.