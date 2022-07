Viaggiava con l'Aventador tre volte oltre il limite di velocità ma la polizia l'ha beccato

Diciamo la verità, se fossimo a bordo di una supercar probabilmente anche noi cederemmo alla tentazione di provare l’accelerazione bruciante che può offrirti, ma un conto è sentire un po’ di forza G che ti preme sul sedile e un conto è superare il limite di velocità consentito di ben tre volte, come ha fatto il proprietario di questa Aventador.

Di recente anche noi ci siamo divertiti a bordo della Lamborghini Huracan STO, ma in quella circostanza noi eravamo in pista, mentre il protagonista di questa vicenda si trovava per la strada, e in particolare in un tratto che prevedeva una velocità massima di 60 km/h. Ebbene, il nostro “pilota” ha transitato invece a 170 km/h, e purtroppo per lui, è stato beccato in flagrante dalla York National Police, che lo ha immediatamente fermato.

Fortunatamente lo scellerato si è fermato immediatamente così da non dover innescare funambolici inseguimenti che avrebbero reso il tutto soltanto più pericoloso. La polizia ha quindi ritirato la patente del conducente per 30 giorni, mentre la sua Lamborghini è stata sequestrata e verrà mantenuta in custodia per 14 giorni: una pena tutto sommata contenuta, dato che per un’infrazione del genere si rischia ben di peggio in Canada, compresa la confisca o addirittura la demolizione del mezzo.

E a proposito di confische, la polizia di Escambia County in Florida ha aggiunto una Chevrolet Corvette C7 Z06 confiscata alla sua flotta.