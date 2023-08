Grazie ai viaggi estivi lo Stato guadagna 2,2 miliardi da benzina e gasolio

Contrariamente, in apparenza, a quanto già affermato sul fatto che il prezzo dei carburanti si starebbe stabilizzando, la benzina sale. Certo, l'esodo estivo ha contribuito a creare una piccola bolla fisiologica di domanda che sta alzando i prezzi. Lo Stato, solo in questo periodo estivo, avrebbe incassato 2.27 miliardi attraverso le tasse.

Questa stima è basata su un'ipotesi di 15 milioni di autovetture a benzina e gasolio in circolazione sulle autostrade, con una media di 3 rifornimenti per gli spostamenti e il ritorno.

Attualmente, l'Iva e le accise rappresentano una percentuale significativa del prezzo dei carburanti. Sulla benzina, l'Iva e le accise contribuiscono al 55,6% del prezzo per litro, mentre sul gasolio questa percentuale è del 51,8%. Considerando i prezzi medi dei carburanti nella settimana dal 7 al 13 agosto, gli italiani hanno pagato circa 1,077 euro di tasse su ogni litro di benzina e 0,946 euro su ogni litro di gasolio.

Nonostante il governo abbia imposto l'obbligo ai gestori di esporre il prezzo medio dei carburanti, i consumatori ritengono che questa misura abbia avuto un impatto limitato. Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, ha sottolineato la necessità che il governo intervenga introducendo meccanismi automatici di riduzione dell'Iva e delle accise sui carburanti in caso di incremento dei prezzi industriali. Questo sarebbe finalizzato a ridurre la spesa dei cittadini sia per i rifornimenti che per altri prodotti che dipendono dai costi di trasporto.

Inoltre, si chiede al governo di utilizzare gli extraprofitti derivanti dalle tasse sui carburanti per tagliare le accise sulla benzina e il gasolio, allo stesso modo in cui è stato fatto dal precedente governo Draghi. Viene anche richiesta un'indagine approfondita sulla formazione dei prezzi dei carburanti, dalla loro estrazione fino alla vendita al consumatore, per comprendere meglio le dinamiche di mercato.