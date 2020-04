Quali sono le vetture più veloci al mondo? Ecco una classifica

La classifica che vi proponiamo oggi riguarda le vetture di produzione con la migliore accelerazione del mondo in questo 2020, e sono chiaramente escluse le versioni modificate e i modelli non ancora arrivati sul mercato.

I tempi che vi proporremo sono quelli tratti direttamente dalle specifiche prestazionali indicate dalle case produttive, e ad aprire la classifica troviamo la Porsche 911 Turbo S (spiegato il sistema aerodinamico adattivo), con uno 0 a 100 km/h in 2,6 secondi. Il bolide di Stoccarda è mosso da un sei cilindri in linea da 3,8 litri e aiutato da due generosi compressori. Si tratta della 911 più veloce di sempre.

Appena fuori dal podio c'è la Rimac Concept One, con uno scatto da 0 a 100 km/h in poco più di 2,5 secondi. La vettura elettrica del brand Croato entra di diritto nella categorie delle hypercar, e ha già fatto mangiare la polvere in drag race alle versioni più veloci di Tesla Model S (che nel frattempo però è stata potenziata) grazie ai suoi quattro motori elettrici.

A pari merito al terzo posto sgomitano Porsche 918 Spyder e Koenigsegg One:1, con uno 0 a 100 km/h in 2,5 secondi. La prima ottiene queste prestazioni grazie all'avveniristica ibridazione, mentre la seconda si basa su di un poderoso motore tradizionale da quasi 1.000 cavalli di potenza con carburante E85.

La seconda piazza se la dividono in tre: Porsche Taycan Turbo S, Bugatti Chiron e Tesla Model S. La prima e l'ultima condividono l'elettricità totale e il silenzio di marcia, mentre la Chiron ruggisce come un drago e brucia benzina come una dannata. Tutte e tre sono poderose e raggiungono i 100 km/h da ferme in 2,4 secondi, ma sulla lunga è inutile dire che i 1.500 cavalli del W16 non danno scampo.

Le vincitrici indiscusse sono infine la Ultima Evolution Coupé e la Dodge Challenger SRT Demon, poiché scattano entrambe da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi dichiarati. La Evolution Coupé si basa su un V8 sovralimentato da 6,8 litri e capace di 1.020 cavalli, mentre Demon impaurisce con i suoi 829 cavalli e le sue componenti pensate appositamente per le drag race.



Dal punto di vista dell'accelerazione il futuro ci riserverà parecchi miglioramenti prestazionali. La incredibile Aspark Owl, presentata pochi mesi fa, debutterà infatti con una potenza di 2.000 cavalli e uno 0 a 100 km/h in appena 1,7 secondi!