Le vetture elettriche di Ford costeranno pochissimo, ecco le cifre

Ford non ha ancora ufficialmente annunciato quanto andrà a costare la variante completamente elettrica della quattordicesima generazione del pickup F-150, ma ha appena confermato di non voler andare verso il prezzo al quale sarà venduto l'appena presentato GMC Hummer elettrico.

Jim Farley, attuale CEO della casa automobilistica statunitense, ha recentemente risposto a delle domande inerenti l'accessibilità del futuro portfolio di vetture elettriche in questi termini:"Non seguiremo il mercato con cifre da 100.000 dollari e oltre. Questi veicoli saranno accessibili." L'estratto dell'intervista, pubblicato da Ward's Auto, è piuttosto chiaro. Successivamente Farley ha aggiunto che la line-up si assesterà su cifre tra i 20.000 e i 70.000 dollari optional esclusi e specificando che si tratterà di somme per il mercato nordamericano e per quello europeo.

Non è chiaro però se il dirigente si riferisse ai costi a valle o a monte degli incentivi statali che molti Paesi hanno elargito nel corso del 2020. Se ha parlato dei costi al netto degli incentivi siamo di fronte a numeri eccezionali, i quali metterebbero Ford davanti a molti altri produttori di EV. In Europa ad esempio le auto elettriche costano ancora tantissimo, con la Volkswagen ID.3 (vettura a solo scopo di esempio) a mettere in campo una soglia d'ingresso superiore ai 35.000 euro.

Ovviamente bisognerà poi vedere le caratteristiche di questi veicoli. La Dacia Spring Electric costerà meno di 20.000 euro secondo i dati ricavati dal mercato ungherese, ma è anche vero che il suo pacco batterie da 26,8 kWh garantisce un'autonomia ampiamente inferiore se comparata con quella della hatchback tedesca appena menzionata.

Insomma, a decretare il successo o il fallimento delle EV Ford, almeno nel primo periodo, sarà il bilanciamento tra range, qualità dei materiali e prezzi. Farley con la sua dichiarazione ha ottenuto l'attenzione degli automobilisti, ma soltanto il tempo gli darà torto o ragione.

Tra pochi mesi avremo la prima verifica, poiché il produttore statunitense ha da poco confermato l'approdo sul territorio europeo dell'imminente Ford Mustang Mach-E GT: col SUV elettrico il brand sfiderà direttamente la Tesla Model Y di Elon Musk.