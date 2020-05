Questa vettura potrebbe sembrare una Lamborghini Urus, ma non lo è affatto

Qualcuno, per chissà quale motivo, ha voluto vedere trasformata la sua Toyota RAV4 in una Lamborghini Urus, almeno per quanta riguarda alcune caratteristiche estetiche. A soddisfare il cliente ci ha pensato la casa di tuning giapponese Albermo.

Il mercato per questo tipo di operazioni pare essere davvero contenuto, ma al contempo, pur non condividendo delle modifiche simili, apprezziamo il fatto che possano essere applicate e che ci sia qualcuno con tali stravaganti gusti.

Albermo a ogni modo vende questa tipologia di kit di carrozzeria in tre diversi pezzi. Il paraurti frontale in stile Lamborghini costa, non verniciato, circa 1.182 euro al cambio attuale con lo yen. Altri 69 euro sono poi richiesti per aggiungere la trama a nido d'ape agli angoli della fascia anteriore. Successivamente il pannello posteriore rivisitato richiede altri 669 euro e infine le modanature laterali in quattro pezzi necessitano di ulteriori 137 euro.

Insomma, con tutte le parti installate, la Toyota RAV4 ha un forte richiamo alla Lamborghini Urus (eccone una iterazione estrema), questo è innegabile soprattutto guardando il muso della vettura. Dal nostro canto ci pare difficile immaginare qualcuno contento di questa rivisitazione, ma l'effetto è comunque assicurato.

La distanza a livello di potenza tra il SUV sportivo italiano e il SUV giapponese è oltretutto sostanziale. La RAV4 Prime, il modello più potente della gamma, monta un motore termico da 2,5 litri abbinato ad un propulsore elettrico, e insieme producono un output complessivo di 306 cavalli. La Urus invece, grazie al suo poderoso V8 bi-turbo da 4,0 litri produce 650 cavalli di potenza i quali la spediscono a 100 km/h da ferma in appena 3,6 secondi. La RAV4 per compiere la stessa operazione ne impiega 5,8 i quali, se confrontati a quelli che impiega la Urus sembrano molti, ma in realtà se tralasciamo la fantastica Supra, la rendono la Toyota più rapida in assoluto.

Per restare in tema di modiche estetiche vogliamo concludere mostrandovi questa Bugatti Chiron Pur Sport reinterpretata in chiave Stormtrooper di Star Wars. Vi consigliamo di darle un'occhiata.