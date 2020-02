Ecco a voi la vettura a guida autonoma più veloce al mondo: il video

E' lecito possiate non apprezzare un'auto elettrica a guida autonoma, lo capiamo. La Roborace però, anche da un punto di vista meramente tecnico è però assolutamente fantastica. Sembra quasi una macchina telecomandata a dimensioni reali, ed è tecnologicamente avanzata ed incredibilmente veloce.

Rich Rebuilds ha potuto provarne in pista un esemplare chiamato Roborace Robocar, e ha caricato su YouTube un interessante video al riguardo. La vettura è in grado di raggiungere i 300 km/h di velocità massima, ed è per questo motivo l'auto a guida autonoma più veloce in assoluto. In realtà è stata progettata per arrivare a 320 km/h, ma al momento non è stata ancora spinta a tanto.

La sua rapidità è permessa da quattro motori elettrici per un totale di 300 kW (408 cavalli), e per muoversi da sola si appoggia a cinque sensori lidar, due radar, diciotto sensori ultrasonici, due sensori ottici, sei telecamere e GPS. Il cervello della macchina è a opera di Nvidia, ed è incarnato nel processore Drive PX2, capace di 24 trilioni di operazioni al secondo.

Dopo aver dato un'occhiata al video, che spiega il lavoro che c'è dietro al progetto tramite la testimonianza e le spiegazioni di alcuni ingegneri, vi consigliamo di dare un'occhiata alla MOTIV, la rivoluzionaria automobile autonoma di Gordon Murray. Infine è curiosa la dichiarazione di un dirigente Volkswagen, il quale afferma che la guida totalmente autonoma "potrebbe non arrivare mai."