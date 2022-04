Questa vettura ha 5000 cavalli e può andare su strada: la folle creazione Hoonigan

Di automobili strane ne esistono tantissime, alcune per il design e altre per la incredibile potenza sotto il cofano. Se per le prime troviamo un ottimo rappresentante nell’automobile a forma di robot tagliaerba, per le seconde ora è emersa una Oldsmobile Cutlass Supreme da oltre 5.000 cavalli che può circolare su strada.

Ebbene sì, avete capito bene: la berlina Oldsmobile Cutlass Supreme estremamente popolare tra gli anni Settanta e Ottanta è stata modificata dal folle team Hoonigan portandola da circa 320 cavalli originali a ben 5.000 cavalli, a patto che si usi metanolo anziché benzina. I cambiamenti sono notevoli: sotto l’incredibile vano motore realizzato in acciaio inossidabile troviamo un motore V8 a dir poco pazzesco, mentre l’esterno è realizzato in fibra di carbonio per garantire un peso inferiore e prestazioni nettamente superiori.

Gli interni sono stati spogliati di ogni elemento superfluo, lasciando spazio solamente allo stretto necessario e a una roll-bar. Posteriormente, dunque, troviamo uno spoiler e due tubi di scarico impressionanti. E la potenza? Come dimostrato dal team Hoonigan nel filmato caricato su YouTube, questa Oldsmobile Cutlass Supreme soprannominata “Sorceress” può accelerare fino a 418 chilometri orari sui 400 metri. Insomma, è un vero e proprio gioiello…e può circolare legalmente su strada!

