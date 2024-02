Vettel pronto a tornare in Formula 1? Arriva la 'soffiata' di Mick Schumacher

Ralf Schumacher ha recentemente sollevato l'ipotesi che Sebastian Vettel potrebbe fare un ritorno nel mondo delle corse per sostituire Lewis Hamilton alla Mercedes. Il pilota tedesco, si è ritirato alla fine della stagione 2022 e finora non ha annunciato un ritorno alle competizioni, sebbene non abbia mai escluso la possibilità di un ritorno.

Il trasferimento di Hamilton alla Ferrari per la stagione 2025 avrebbe innescato una serie di speculazioni sul mercato dei piloti per il prossimo anno, con diversi nomi associati al posto vacante alla Mercedes, tra cui anche quello di George Russell, attuale pilota RedBull.

"È giunto a me che Sebastian Vettel nutra il desiderio di tornare alla guida di una monoposto. Naturalmente, ora bisogna colmare il vuoto lasciato da Hamilton. Abbiamo visto l'impatto sul mercato quando Hamilton ha annunciato il suo passaggio alla Ferrari, e questo ha scatenato diverse reazioni". ha dichiarato Schumacher durante un'intervista a Sky Germany.

In un precedente articolo, anche ribadimmo il fatto che Sebastian Vettel non escludesse un ritorno in Formula 1 nonostante il suo ritiro. Nonostante l'età, Vettel si sente ancora in forma fisica per competere. Tuttavia, allora dichiarò che le sue motivazioni per un possibile ritorno sarebbero più personali che legate al desiderio di tornare in pista, chissà se un'offerta ricca della Mercedes non lo smuova da qui a un anno.

Nel corso di questa stagione si dice che Vettel fosse vicino ad Aston Martin a causa dell'infortunio di Lance Stroll. Il team principal di Aston Martin aveva effettivamente preso contatti con Vettel, ma una decisione definitiva non fu mai presa. Quindi, indipendentemente dalla situazione sappiamo per certo che Vettel non è reticente a un ritorno nella categoria che conta, probabilmente vorrà farlo alle sue condizioni e senza troppe pressioni.

Avevamo infatti ipotizzato anche un ritorno di Vettel per qualche team di medio-bassa classifica, considerando le deludenti esperienze nell'ultima parte della sua carriera. Adesso però potrebbe essersi aperta una finestra d'opportunità non da poco per il pilota tedesco.