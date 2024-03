Vettel al posto di Hamilton in Mercedes? 'Ci siamo scambiati messaggi con Wolff'

In Formula 1 cosa succederà dalla prossima stagione? A quanto pare il terremoto causato dal trasferimento di Lewis Hamilton in Ferrari ancora non ha smesso di far tremare il circus, e le domande sono tante, forse troppe. La maggior parte riguardano il posto vacante che rimarrà in Mercedes, ma dei rumor potrebbero aver trovato la soluzione...

Procediamo con calma. La stagione di F1 2024 è appena cominciata e già sembrerebbero essersi fondate le gerarchie che molti avevano previsto. Insomma, il Gran Premio del Bahrain è stato vinto, e senza neanche troppe difficoltà, da Max Verstappen. Secondo posto per l'altro pilota della Red Bull Sergio Pérez, poi a seguire i due ferraristi, terzo Carlos Sainz Jr e quarto Charles Leclerc (Carlos Sainz e la fake news 'dell'abbandono': no, lo spagnolo non era solo a festeggiare). Ok, ma per il 2025?

Inutile far finta di niente, tutte le attenzioni sono centrate sulla prossima annata, e soprattutto sul futuro pilota della Mercedes. Nelle ultime settimane in molti avevano fatto il nome di Fernando Alonso (Altro che Mercedes, per Alonso la stagione 2024 potrebbe essere l'ultima in F1). Il pilota 42enne, infatti, ha il contratto in scadenza con l'Aston Martin, e a fomentare queste voci ci hanno pensato anche Flavio Briatore, suo agente, e una colazione sospetta insieme a Toto Wolff, team principal di Mercedes. Ma adesso tutto potrebbe cambiare...

Durante un evento avvenuto in Austria, infatti, l'ex pilota Sebastian Vettel ha confermato uno scambio di messaggi avvenuto proprio con Wolff in seguito alla notizia del trasferimento di Hamilton alla scuderia italiana; notizia che ha sorpreso il tedesco classe '87. Ricordiamo che Vettel ha un passato sia nella Red Bull, con la quale ha vinto quattro titoli iridati, che con la Ferrari, e che si è ritirato dalle corse alla fine della stagione 2022. Il campione di Heppenheim non ha voluto rendere pubblico il contenuto di questi messaggi, si è limitato a confermare che per il momento un eventuale ritorno in F1 non è nei suoi piani. Ma se fosse proprio lui l'indiziato numero uno a sostituire Hamilton?