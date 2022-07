Vettel annuncia il ritiro dalla Formula 1 alla fine di questa stagione

Negli ultimi tempi le domande si erano fatte via via sempre più incessanti e le risposte sempre più vaghe. Alla fine, Sebastian Vettel ha annunciato, attraverso i canali social, il suo ritiro dalla Formula 1 al termine di questa stagione per intraprendere nuovi percorsi.

Inspector Seb è il soprannome con il quale la community chiama affettuosamente il 4 volte Campione del Mondo, ex pilota Ferrari e idolo del pubblico grazie alle numerose prese di posizione in ambito sociale e climatico che lo hanno reso un vero e proprio fenomeno anche al di fuori dalla pista. A sorpresa, qualche ora fa il pilota di Aston Martin ha aperto un profilo instagram per poi pubblicare, a mezzogiorno in punto, un video con l'annuncio del ritiro dalla competizione, lo stesso che potete recuperare in calce alla notizia.

Vettel ha spiegato di aver preso queste decisioni per alimentare le sue altre passioni, accresciute durante la sua lunga carriera in F1, ma soprattutto per dedicarsi alla famiglia da cui è stato troppo lontano per esigenze sportive. Si tratta di uno dei saluti più sentiti del mondo della Formula 1 e che avverrà alla fine della stagione 2022.

In attesa che la competizione dedichi al 4 volte Campione un degno saluto, nel frattempo Vettel tornerà in pista già questo week-end per il GP di Ungheria.