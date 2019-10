Vettel adirato si sfoga dopo il ritiro di Sochi:'Rivoglio i fo**uti V12'

Annata molto particolare per la Scuderia Ferrari quest'anno. Dopo una partenza disastrosa le Rosse si sono riprese a metà campionato, riuscendo colmare il gap prestazionale con Mercedes e fornendo performance monstre, realizzate soprattutto dal giovane monegasco Charles Leclerc.

Le vittorie a SPA, Monza e Singapore sembravano aver rimesso tutto al posto giusto, ma infine è arrivata un'altra pessima notizia. Nonostante la Pole Position di Leclerc e l'eccellente scatto iniziale di Vettel che gli ha garantito la testa del Gran Premio per molti giri, la situazione è precipitata.

Il pilota tedesco ha dovuto parcheggiare la sua monoposto a bordo pista per un problema all'unità ibrida. Subito dopo è stato avviato un regime di Virtual Safety Car, che ha danneggiato anche Leclerc, facendolo finire dalla prima alla terza posizione.

Al momento della comunicazione del malfunzionamento Vettel ha esternato tutta la sua rabbia in un messaggio radio al suo team:"Ridatemi i fo**uti V12." Dopo un po' di tempo, utile a raffreddare gli animi, gli è stato chiesto se l'evento abbia scatenato in lui la voglia di abbandonare la Formula 1. Ecco la sua risposta, riportata da Autosport:

"Non ci sono altre competizioni simili alla Formula 1 dove si usano V12, altrimenti le avrei prese in considerazione! Ma no, voglio dire, ovviamente non è un'opzione. Queste power unit sono veramente complesse. Credo che dal punto di vista ingegneristico siano molto affascinanti, ma ovviamente la mia posizione resta tale, e non credo che porti vantaggi per la corsa e per gli spettatori."

In seguito ha poi aggiunto, parlando dell'istante nel quale gli è stato chiesto di arrestare la sua monoposto:"Quel momento ovviamente è stato molto amaro per me, perché fino a quel punto avevo guidato molto bene, e sembrava veramente un gran pomeriggio."

Sperando che per lui la fortuna possa bilanciarsi il prima possibile, vi invitiamo a cerchiare in rosso la data che corrisponde a Domenica 13 Ottobre e puntare la sveglia alle ore 07:00, poiché quel giorno si terrà la prossima gara del Mondiale sul Circuto di Suzuka, in Giappone.