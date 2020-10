I finestrini delle Tesla esplodono da soli, la vicenda è davvero bizzarra

Quando si presenta una situazione come quella del video in alto è bene riportarla, nonostante la Tesla Model Y non sia ancora in vendita sul suolo europeo. Come avrete notato nel caso in cui aveste già guardato la clip, al SUV elettrico californiano è esploso un finestrino in modo del tutto autonomo e sorprendente.

Volendo essere precisi, non è la prima volta che il finestrino di una Tesla esplode, poiché alcuni mesi fa anche il finestrino di una Model 3 decise di infrangersi all'improvviso e senza alcun motivo palese. Adesso Michael Fisher, proprietario di una Model Y, ha voluto condividere col mondo la propria esperienza.

Fisher si è messo in contatto coi ragazzi di InsideEVs per esporre meglio quanto aveva da dire dopo che sulle loro pagine ha letto di episodi molto simili. Al momento non la compagnia di Fremont pare non abbia ancora risolto il problema, e non disponiamo di molti dettagli nel merito. Il fatto che queste esplosioni continuino a ripetersi è però davvero preoccupante, e non osiamo immaginare se dovesse accadere in presenza di persone a bordo.

Tornando al caso di Fisher, prima della rottura del finestrino la sua Model Y era stata lasciata per 24 ore in garage. Il video è stato pubblicato il 13 ottobre, e la telecamera di sorveglianza ha registrato anche il suono. In quel momento la temperatura era di 17,2 °C, e questo esclude a priori uno shock termico dalle cause principali. Resta l'ipotesi di un allineamento scorretto della portiera, ma non possiamo dare nulla per certo.

I ragazzi di TFL Car stanno a ogni modo sperimentando proprio tale difetto: una portiera della loro Model Y non voleva affatto saperne di aprirsi, ma ci teniamo a ripetere che è impossibile allo stato attuale delle cose indicare una causa o l'altra.

In attesa di aggiornamenti ufficiali, e avviandoci a chiudere restando presso il produttore di Fremont, abbiamo alcuni interessanti aggiornamenti da condividere con tutti gli automobilisti italiani i quali sono intenzionati a passare ad una vettura completamente elettrica. Di recente i prezzi della Model S si sono abbassati sensibilmente, la Model 3 ha ricevuto degli aggiornamenti e la Model S Plaid è appena stara resa disponibile.