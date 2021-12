I vetri elettrici di questa Lada hanno una velocità da record: tagliano würstel e verdura

Il canale YouTube russo, Garage 54, ci ha ormai abituati a video fuori dagli schemi, dove le protagoniste sono solitamente delle Lada mal ridotte. Il team è specializzato in creazioni ed esperimenti di ogni tipo, come la ruota esplosa per farla girare oltre i 1000 km/h, ma quest’oggi ci mostra una chiusura finestrini particolare.

Il primo sistema di vetri elettrici è apparso nel 1940 sulla Packard Super Eight One-Eighty, una grossa vettura americana che alzava e abbassava i finestrini tramite un sistema chiamato Automatic Window Control. Oggi è un accessorio presente su quasi tutte le vetture, ma non sulla Lada di Garage 54, che ha deciso di progettare un sistema tutto nuovo e che fosse anche il più veloce del mondo nel chiudere i vetri.

La porta posteriore sinistra di una Lada è stata quindi disassemblata per far spazio al nuovo sistema fai-da-te, dotato di un pistone ad aria che ora è alloggiato all’interno della portiera assieme ad un leveraggio che muove il vetro collegato ad esso. Come spesso accade con questo tipo di progetti, la prima prova non ha dato i risultati sperati, con una velocità di attuazione non particolarmente elevata, ma dopo alcuni ritocchi la faccenda si è completamente capovolta.

Adesso l’aria all’interno del cilindro viene pompata a 6 bar, quanto basta per chiudere il finestrino con una violenza tale da riuscire a tagliare di netto un würstel, e addirittura una lattuga intera, anche se per tagliare verdura bisogna azionarlo più volte per un taglio ben fatto. La pressione può essere alzata ulteriormente, ma a quel punto l’innesco diventa esagerato e manda in frantumi il vetro stesso.

Insomma, il progetto in sé non serve a molto, come spesso accade per i progetti ad opera di Garage 54, ma è innegabile il loro grande fascino. A tal proposito, godetevi anche questa Lada su cui hanno montato 14 ruote.