Vespa si tinge di rosso a EICMA 2021: tutte le novità dell'anno

A EICMA 2021 non poteva certo mancare un brand come Vespa. Andiamo a scoprire le novità del celebre marchio del Gruppo Piaggio - novità tinte di rosso...

L'iconica Vespa Elettrica diventa RED, anzi per dirla in modo ufficiale diventa (VESPA ELETTRICA)RED, rifinita con una speciale finitura rossa per sostenere il Global Fund. Una livrea unica che darà un contributo concreto alla lotta contro AIDS e pandemie.

Le novità non si fermano chiaramente qui, abbiamo ad esempio l'annuncio di una nuova partnership: Vespa e Christian Dior, fondate entrambe nel 1946, si sono unite per creare la nuova Vespa 946 Christian Dior, un modello impreziosito da elementi dorati che strizza l'occhio agli amanti dello stile.

Non è la sola collaborazione annunciata da Vespa, che ha creato una brochure ad hoc per mostrarvi tutte le collaborazioni attive con artisti di fama internazionale, al di là dei classici modelli e delle gamme colori. Spazio anche agli accessori, con una linea che si compone di elementi in grado di elevare sicurezza, comfort e versatilità nell'uso quotidiano.

Vespa inoltre vi ricorda che acquistando un veicolo della gamma potete contare sui Piaggio Financial Services, con diverse soluzioni disponibili per portarsi in garage un prodotto della line-up. Con X-Care+ potete infine avere un servizio di manutenzione flessibile che vi mette a disposizione un team di professionisti e parti di ricambio originali al 100% - per avere più sicurezza e meno pensieri.



Sempre a EICMA 2021 abbiamo visto i nuovi prodotti NIU e la futuristica Vmoto Stash del gruppo Vmoto Soco.