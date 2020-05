La Vespa Supertech 300 HPE in offerta per tutto il mese di maggio 2020

Il mese di maggio che stiamo vivendo dev'essere per forza di cose all'insegna della "ripartenza", dopo oltre due mesi di lockdown restrittivo in tutta Italia. Le concessionarie auto e moto hanno riaperto e Piaggio ha pensato di scontare la nuova Vespa GTS Supertech 300 HPE di 1.000 euro.

Un Bonus ideato proprio per "Ripartire in sella", con la Vespa GTS Supertech 300 HPE subito riconoscibile grazie ai colori dedicati Nero Vulcano e Grigio Materia. La prima Vespa a "scocca grande" ad adottare una strumentazione totalmente digitale grazie al display TFT full color da 4,3”, motivo per cui la variante è stata denominata Supertech.

Ma a cosa serve il display di bordo? Oltre a fornire i parametri essenziali e a generare statistiche sul viaggio, il display è l’interfaccia per il sistema di connettività VESPA MIA. La connessione Bluetooth e l'App Vespa dedicata - scaricabile su App Store o Google Play - trasformano il display in un’estensione dello smartphone e consentono di rispondere a chiamate, visualizzare le notifiche dei messaggi, attivare i comandi vocali e avviare playlist musicali.

Inoltre, il display funziona come strumento di navigazione (una funzione gratuita per 3 anni, il rinnovo sarà poi a pagamento), accompagnando il guidatore, tramite indicazioni a pittogrammi, lungo il percorso precedentemente impostato sull'App Vespa. Ricordiamo che ci sono Bonus Vespa su tutta la gamma, sempre fino alla fine di maggio. Da qualche tempo ormai avete anche due opzioni elettriche: scoprite la nuova Vespa Elettrica fino a 70 km/h.