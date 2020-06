Vespa Primavera Sean Wotherspoon: la nuova edizione limitata arriva in Italia

La Vespa di Piaggio, lo sappiamo, è un'icona inconfondibile in tutto il mondo. Questo però non significa che non si possa cedere a qualche variazione sul tema di tanto in tanto (come la 946 Christian Dior), soprattutto se a sguinzagliare la fantasia è uno dei creativi più influenti del momento, Sean Wotherspoon.

Il designer statunitense ha firmato una Vespa a dir poco unica che ha preso il nome di Vespa Primavera Sean Wotherspoon, ora approdata nei concessionari italiani. Si tratta di un'edizione limitata e speciale che gioca con i colori e omaggia apertamente gli anni '80 e '90. Troviamo il giallo, il verde scuro, il rosso, il verde acqua ad avvolgere il veicolo, impreziosito inoltre da inseriti bianchi come la "cravatta" posta sullo scudo.

Diversi i materiali utilizzati, si va dal metallo alla plastica, passando per il velluto e la gomma. Per la sella invece Wotherspoon ha optato per un velluto a coste di colore marrone chiaro con rifiniture bianche e il suo logo personale. Guardando al di là del design, la Vespa Primavera Sean Wotherspoon è mossa da un motore monocilindrico da 125 cc a quattro tempi della serie i-get, a iniezione elettronica. Il prezzo di questa "opera d'arte mobile su due ruote" è di 4.990 euro e potete già ordinarla presso i rivenditori Vespa.

Il tutto mentre dalla Germania Kumpan sfida Piaggio con un modello elettrico che ricorda alla lontana proprio la Vespa...