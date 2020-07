Vespa si guida senza pensieri con le promo Piaggio valide fino al 31 luglio

A partire dal prossimo 1 agosto le concessionarie italiane potranno applicare il nuovo Ecobonus 2020, esteso come sappiamo anche ad auto con emissioni di CO2 fino a 110 g/km - dunque abbiamo molti modelli Euro 6 da scegliere. Si possono però fare ottimi affari anche a luglio grazie alle offerte dei produttori. Oggi parliamo di Vespa.

Mentre nello speciale dedicato alle offerte di luglio per le quattro ruote trovate ottimi spunti per l'acquisto di una nuova auto, in questo articolo vogliamo parlarvi delle soluzioni ideate da Piaggio per farvi guidare Vespa "Senza pensieri". Il programma vero e proprio si chiama Vespa Ride Now ed è creato in collaborazione con Piaggio Financial Services.

Con Vespa Ride Now avete 3 anni di manutenzione e 1 anno di estensione della garanzia inclusi, inoltre il contratto può durare 2 o 3 anni, al termine del quale potete riconsegnare la Vespa, tenerla o cambiarla.

Piaggio ha pensato anche a un'altra soluzione: con Finanziamento Variamente la prima rata da pagare è dopo 3 mesi dall'acquisto e le 6 rate iniziati sono solo da 25 euro al mese, il che non è affatto male in questo periodo post-COVID (TAN 6,93%, TAEG MAX 9,30%). L'offerta è valida fino al 31 luglio prossimo.