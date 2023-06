La nuova Vespa Gtv 2023 si accende senza chiave e ha un motore 300 hpe

La grande famiglia Vespa continua a crescere con l’arrivo della nuova Vespa Gtv, omaggio alla classicità più pura grazie al suo cosiddetto “faro basso” e al manubrio in tubo metallico a vista.

Per questa versione 2023 abbiamo una veste del tutto rivoluzionata, anche se restano visibili i richiami alle origini del mito. A muovere la nuova Vespa Gtv abbiamo un motore monocilindrico 300 hpe (High Performance Engine) con distribuzione a 4 valvole con raffreddamento a liquido, dotato di iniezione elettronica. La sua potenza è pari a 17,5 kW/23,8 CV e attualmente è il motore più performante mai montato su una Vespa.

Non solo potenza però: nuova Vespa Gtv significa anche fari full LED e nuova strumentazione dalla forma circolare (ma completamente digitale), capace di connettersi all’app Vespa MIA (disponibile come accessorio). La strumentazione è collegata al manubrio attraverso un supporto a sbalzo ed è avvolta da un cupolino alquanto grintoso. Al centro dello scudo abbiamo la tradizionale “cravatta” con feritoie laterali, inoltre la sella bicolore ha un look racing monoposto, mentre l’aspetto generale dello scooter si distingue per via di finiture nero opaco che caratterizzato la cornice del faro.

A bordo di Vespa Gtv anche tanta tecnologia, pensiamo ad esempio all’introduzione del sistema keyless, che ci permette di accendere lo scooter senza una chiave fisica. Di serie poi abbiamo una porta USB all’interno del cassetto nel retroscudo, mentre il vano sottosella è dotato di tappetino. Chiudiamo con il controllo della trazione elettronico ASR e il sistema ABS per la frenata. Nuova Vespa Gtv è già disponibile negli showroom Vespa a un prezzo di 7.499 euro f.c.

Se la Gtv è troppo seriosa per i vostri gusti, Piaggio ha appena lanciato una Vespa ispirata al magico mondo di Topolino.