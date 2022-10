La nuova Vespa GTS arriva presso i dealer Piaggio: prezzi e versioni

A quattro anni dall'ultima versione la regina della famiglia Vespa si fa ancora più elegante: date il benvenuto alla nuova Vespa GTS 2023, del tutto rinnovata eppure sempre fedele a se stessa.

Forte di un allestimento di serie molto ricco, la nuova Vespa GTS si declina in quattro versioni differenti, ovvero la classica Vespa GTS, la contemporanea GTS Super, la sportiva GTS SuperSport e la iper tecnologica Vespa GTS SuperTech. La scocca di questa nuova GTS è interamente in acciaio, un materiale sostenibile poiché riciclabile al 100%. Abbiamo poi una sospensione anteriore completamente nuova, una sella rinnovata per un comfort di livello superiore (anche per il passeggero) e un'ergonomia ottimizzata per un facile appoggio dei piedi a terra.

Nuova Vespa GTS promette una grande praticità e una facilità di utilizzo disarmante, anche grazie all'introduzione del sistema keyless per azionare l'accezione senza inserire la classica chiave. Sulla versione SuperTech inoltre arriva un moderno display TFT a colori, mentre su tutte le altre varianti abbiamo una nuova strumentazione con connettività VESPA MIA, di serie su SuperTech e SuperSport e disponibile come accessorio sugli altri allestimenti.

Tutte le nuove Vespa GTS sono già disponibili presso i dealer del Gruppo Piaggio con prezzi a partire da 5.999 euro per la GTS 125 e da 6.999 euro per le versioni 300 hpe.



Ricordiamo che di recente è arrivata anche la Vespa Pic Nic.