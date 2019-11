La Vespa Elettrica si rinnova a meno di un anno: ora raggiunge i 70 Km/h

A meno di un anno dal debutto ufficiale negli Stati Uniti, Piaggio ha già annunciato il primo upgrade per la Vespa Elettrica. Nel corso dell'EICMA 2019 la società italiana ha annunciato una nuova versione della due ruote più famosa al mondo, che è in grado di raggiungere una velocità di 70 chilometri orari.

Il produttore ha anche affermato che questo miglioramento è stato possibile grazie alle sole ottimizzazioni apportate al modello esistente. Vespa ha infatti garantito un'autonomia di massimo 100 chilometri con una sola carica, grazie all'utilizzo sia della batteria agli ioni di litio che il Kinetic Energy Recovery Systems (KERS, che da anni è presente anche in Formula 1).

Piaggio ha sottolineato che la Vespa Elettrica da 70 Km/h non è destinata a sostituire completamente la versione precedente. Rappresenta però un'opzione che gli utenti potranno scegliere al momento dell'acquisto presso i rivenditori locali. La nuova versione è riconoscibile grazie alla molla dell'ammortizzatore anteriore, che è rossa, così come le decorazioni sulla targa ed il coperchio della centralina.

Sempre parlando di estetica, il nuovo modello è disponibile nel colore Giallo Lampo, ma arriverà anche in Azzurro Elettrico, Cromo e Nero Profondo. A parte queste lievi differenze estetiche, è praticamente identica: si può ricaricare completamente in sole quattro ore, il che rappresenta un vantaggio importante per chi è solito spostarsi.

Al momento però non sono arrivate informazioni sulla disponibilità ed i prezzi.