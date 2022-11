Una Vespa costruita con 110.000 mattoncini LEGO a EICMA 2022

All'inizio del 2022 LEGO e Vespa hanno annunciato l'arrivo sul mercato di un nuovo, imperdibile set: la LEGO Vespa 125 ispirata agli anni '60. Un modellino in miniatura che però ha avuto anche una "sorella" a dimensioni reali: ecco la Vespa 125 in mattoncini LEGO 1:1 esposta a EICMA 2022.

La Vespa 125 in scala 1:1 esposta nel padiglione Piaggio di EICMA 2022 è stata creata dal LEGO Certified Professional Riccardo Zangelmi ed è il medesimo modello visto alla scorsa Milano Fashion Week 2022. Se in quell'occasione l'avete persa, avete la possibilità di ammirarla dal vivo alla nuova fiera del ciclo e del motociclo di Rho Milano Fiera - e vi assicuriamo che ne vale la pena.

Si tratta di un capolavoro di tecnica che ha richiesto 110.000 pezzi in 11 colori diversi. Zangelmi l'ha creata assieme al suo team (quattro persone in tutto) in 320 ore di lavoro. Il modello in scala 1:1 riprende in qualche modo il set LEGO in miniatura, con tanto di casco jet anni '60 e un mazzo di fiori.

Ovviamente non è la prima volta che LEGO si cimenta nella produzione di modelli in scala 1:1, fra i più recenti ricordiamo la splendida Ducati Panigale V4 R in mattoncini LEGO a dimensioni reali. In questo caso ci sono volute 400 ore di lavoro e 15.000 mattoncini.