Vespa compie 75 anni e si festeggia con la serie speciale Vespa 75th

Vespa, un’icona del design made in Italy in tutto il mondo, compie in questo 2021 ben 75 anni e festeggia questo importante traguardo con un’edizione speciale.

Era infatti il 23 aprile 1946 il giorno in cui veniva depositato ufficialmente il brevetto Vespa. Da allora è stata un’escalation di successi, Vespa ha guidato fenomeni di costume, musicali, giovanili, ha accompagnato interi paesi e continenti nella loro crescita, divenendo un autentico esempio di stile. Oggi per celebrare questi 75 anni nasce la nuova serie speciale Vespa 75th, disponibile per Vespa Primavera 50, 125 e 150 cc e Vespa GTS 125 e 300 cc a partire da marzo e limitatamente al 2021.

La classica scocca in acciaio della Vespa si mostra nella colorazione inedita Giallo 75th metallizzato, sulle fiancate e sul parafango anteriore inoltre compare il numero 75 in una tonalità più accentuata. Sul frontale spicca una “cravatta” rifinita in tinta opaca giallo pirite, mentre l’allestimento prevede anche una sella dedicata in nabuk grigio fumo con cadenino, i cerchi ruota verniciati in grigio con bordi diamantati e numerosi dettagli cromati.

Tutti i modelli della serie Vespa 75th arrivano inoltre con una strumentazione TFT a colori da 4,3” e la possibilità di sfruttare il sistema Vespa MIA tramite smartphone. A sottolineare il valore della serie celebrativa anche un Welcome Kit con una sciarpa Made in Italy in 100% seta, con lavorazione jaquard e bordi cuciti a mano, una targa vintage Vespa in acciaio e un Owner’s Book dedicato a 8 cartoline da collezione. Vespa 75th si trova presso i rivenditori autorizzati e su Vespa.com.