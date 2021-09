Con la Vespa a 2.917 metri di altezza: nuovo record con lo scooter in cabinovia

Sono davvero poche le cose che non si possono fare con una Vespa della Piaggio. Günter Schachermayr è addirittura riuscito a fare un intero viaggio in cabinovia, confezionando una nuova impresa da record.

Lo stunt-man austriaco di 43 anni non è di certo nuovo ad avventure simili. Questa volta ha deciso di dare una mano agli impianti sciistici del Feuerkogel, che sono pronti a inaugurare una nuova stagione dopo il terribile 2020 segnato dal COVID. Anche se magari come impresa non risulterà chissà quanto spettacolare ai più, l'impatto pubblicitario è assicurato: Schachermayr ha percorso in sella a una Vespa fissata su una cabina l'intera cabinovia che collega Ebensee alla vetta del Feuerkogel.

Stiamo parlando di 2.917 metri percorsi nel vuoto, un viaggio di 6 minuti sospesi su un panorama mozzafiato. Ovviamente tutto è stato autorizzato, anzi: Schachermayr ha raccontato ai media di aver consegnato "una montagna di autorizzazioni". "Abbiamo dovuto presentare un piano preciso e dettagliato di ciò che volevamo fare, e non avremmo poi potuto in alcun modo fare qualcosa di diverso".

Ma come mai lo stunt ha deciso di imbarcarsi in questa assurda impresa? Ovviamente alla base c'è un progetto: Schachermayr vuole essere l'uomo al mondo ad aver conquistato più record in assoluto - e al momento siamo a 34. Possiamo solo immaginare quali altre follie verranno in mente al 43enne austriaco.

Se siete amanti della mitica Vespa Piaggio, fate attenzione ai cloni: a Livorno sono stati sequestrati oltre 70 scooter elettrici simili alla Vespa. Ricordiamo poi che sempre la Vespa ha compiuto 75 anni in questo 2021.