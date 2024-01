'Verstappen vincerebbe anche in Ferrari o McLaren': Ecclestone ne è sicuro

Ma è veramente così forte Verstappen? Secondo molti è il pilota più forte di sempre (anche se: attenzione qua). I record del pilota olandese però parlano chiaro e l'ex amministratore delegato della Formula 1, Bernie Ecclestone, ha lodato Max Verstappen, affermando che l'olandese potrebbe vincere anche con vetture meno competitive.

In particolare, Ecclestone ha elogiato la strategia della Red Bull, sottolineando come abbiano pazientemente sopportato il dominio della Mercedes, migliorando però nel frattempo ogni aspetto della loro operatività. Ha elogiato, in particolare, il lavoro di Christian Horner e ha dichiarato che attualmente Max Verstappen è il punto di riferimento in ogni ambito. Secondo Ecclestone, il pilota olandese potrebbe vincere anche su vetture di altri team di punta come McLaren, Ferrari o Mercedes.

Parlando della stagione difficile della Mercedes, Ecclestone ha criticato le prestazioni di Lewis Hamilton e di George Russell, affermando che entrambi non hanno brillato come ci si aspettava. Ha sottolineato che, nonostante qualche difficoltà, la squadra non avrebbe dovuto subire una sconfitta così drammatica.

Infine, sempre nelle ultime dichiarazioni che vi riportiamo, Ecclestone avrebbe espresso ammirazione per il giovane pilota della McLaren, Oscar Piastri, prevedendo che a soli 22 anni ha già la grinta, il temperamento e la disciplina un campione, oltre ovviamente al talento indiscusso. La sua impressionante performance durante la sua prima stagione completa nella Formula 1 ha già infatti portato al prolungamento del suo contratto fino alla fine del 2026.

Sappiate che la guerra dei team di Formula 1 non si limita ai piloti sulla pista, bensì anche tra direttori sportivi, ma anche singoli meccanici, o meglio, interi team di meccanici. Di recente il team della RedBull ha "sfottuto" quello della Ferrari.