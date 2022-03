Verstappen vince il secondo GP di Formula 1: Leclerc e Sainz chiudono il podio

Stroncati la scorsa settimana da un problema al motore, che ha costretto la Red Bull a ritirare le vetture agli ultimi giri in Bahrein, la Formula 1 è tornata col GP di Arabia Saudita che si è concluso con una vittoria estrema di Max Verstappen, la prima di questo dinamico Mondiale.

Il secondo GP di Formula 1 si è tenuto regolarmente, nonostante le premesse iniziali non lasciassero ben sperare dopo l'attacco missilistico di venerdì, tuttavia sembra mantenuta la promessa dei piloti di trasformare questo fine settimana in un piacevole ricordo. Per tutti e 50 giri, infatti, Leclerc e Verstappen se le sono date di santa ragione col pilota monegasco che ha tentato fino all'ultimo di tenere l'attuale campione del mondo alle sue spalle.

Sfortunato Perez che dopo aver conquistato la pole nella giornata di ieri si è dovuto accontentare della quarta posizione dopo la safety car che ha totalmente annullato la strategia Red Bull a favore di quella Ferrari che, alla fine della fiera, ha portato a casa due podi consecutivi che non arrivavano dal 2018.

La Formula 1 torna adesso tra due settimane in Australia, per il week-end 8-10 aprile, per il terzo appuntamento del Campionato del Mondo 2022. E voi, invece, avete seguito questo GP, che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.