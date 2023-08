Verstappen in versione team principal: 'Nel 2025 aprirò team GT3 per far correre talenti'

Il campione del mondo di Formula 1 della Red Bull Racing, Max Verstappen, ha rivelato di essere coinvolto nella formazione di un team GT3, con l'ambizione di competere nel più alto livello delle gare di durata.

Nel mentre le vacanze di Max Verstappen sembra essere più umili di quello che si pensi, attraverso Verstappen.com Racing, il pilota Belga e la sua famiglia stanno attivamente lavorando alla creazione di un team GT3 a due vetture, con l'intenzione di partecipare a serie come la GT World Challenge (GTWC) a partire dal 2025.

In un'intervista alla rivista olandese Formule 1, Verstappen ha spiegato che l'idea ha avuto origine grazie alle esperienze di gare simulatrici con il Team Redline. Da lì, il progetto Verstappen.com Racing si è mobilitato per sponsorizzare e sostenere varie iniziative legate alle corse, inclusi il DTM e il GTWC Sprint in collaborazione con Thierry Vermeulen. Tuttavia, l'obiettivo finale è di creare una squadra di corse propria, con l'obiettivo di competere nel prestigioso campo delle gare di durata GT3.

"Nel nostro team GT3, il primo passo è avviato e vedremo dove ci porterà. Sarebbe incredibile poter progredire fino al vertice delle gare di durata", ha detto Verstappen in un'intervista. "Stiamo lavorando su questo al momento. L'anno prossimo sarà impegnativo, ma spero che possiamo farlo il prima possibile. L'obiettivo è avere un team GT3 entro il 2025 con almeno due vetture".

Verstappen, noto per la sua passione per le corse simulatorie, ha anche espresso il desiderio di creare una piattaforma che possa identificare talentuosi piloti di simulatori e prepararli per carriere nelle gare GT. Ha sottolineato di avere la stessa ambizione nel ruolo di proprietario di squadra GT3 quanto ne ha come pilota di Formula 1.

Verstappen ha sottolineato il suo approccio determinato al progetto dichiarando: "Se mi impegno in qualcosa, voglio farlo al meglio. Voglio ottenere successo anche in questa nuova sfida. L'obiettivo è creare una via diretta dalle corse simulatorie alle gare GT3, in modo che non sia necessario passare per il karting come unico modo per entrare nel mondo delle corse motoristiche, dato che attualmente richiede notevoli risorse finanziarie."

In passato, Verstappen aveva espresso l'interesse a passare alle gare di durata dopo la sua carriera in Formula 1. La classe GT delle 24 Ore di Le Mans passerà alle vetture GT3 il prossimo anno, e Verstappen aveva lasciato intendere che potrebbe prendervi parte (Verstappen ha inoltre dimostrato grandi capacità come drifter). Il pilota ha dichiarato che non ha fretta di prendere decisioni e preferisce monitorare gli sviluppi nel mondo delle gare di durata prima di decidere il suo coinvolgimento.