Verstappen show anche via radio: le parolacce a Lambiase, poi le scuse

Cosa sta accadendo in Formula 1 lo sappiamo ormai bene: Red Bull sta dominando il campionato 2023, tanto che vedere Max Verstappen sempre in prima posizione sta annoiando una buona fetta di appassionati. Tuttavia a infiammare gli animi ci sono i Team Radio di Verstappen stesso, parecchio sfrontato nei confronti del suo ingegnere Gianpiero Lambiase.

Attenzione a non fraintendere, fra i due esiste un rapporto professionale molto stretto, Lambiase infatti è ingegnere di Verstappen sin dai suoi esordi, il campione ha più volte dichiarato di voler lasciare il mondo delle corse solo nel caso in cui anche Lambiase fosse pronto a farlo. Insomma, il buon vecchio Max correrebbe solo con Gianpiero al suo fianco. Tuttavia anche le migliori amicizie posso attraversare momenti burrascosi, e nel corso del weekend in Belgio ce ne sono stati diversi.

Il maggiore momento di empasse è arrivato nel corso delle qualifiche: Verstappen ha corso un Q2 non esaltante, rischiando addirittura di essere eliminato. I suoi ingegneri avevano calibrato la vettura per passare in Q3, non per avere le prestazioni massime, questo approccio però non è piaciuto a Verstappen, che ha riempito di parolacce il suo team via radio, lamentandosi di una pessima esecuzione. Lambiase ha risposto prontamente che nel Q3 il team avrebbe seguito tutte le indicazioni di Max, che poi alla prova finale ha battuto Charles Leclerc per la Pole Position, per poi esser retrocesso di 5 posizioni per una penalità. Successivamente Verstappen si è anche scusato con il Team per la comunicazione precedente, Lambiase però ha risposto in tutta calma: “Mi sto lentamente abituando a te, Max”.

Lo show via radio non è finito con le qualifiche, nel corso degli ultimi giri del GP del Belgio sempre Verstappen ha detto al Team: “Potrei spingere un po’ di più per fare un altro pit-stop? Consideratelo come un allenamento”, questa volta però la risposta è stato un secco NO: “Non questa volta, Max”, non c’è dunque stata la replica del GP d’Austria, dove “l’olandese volante” ha voluto fare un pit-stop prima dell’ultimo giro per realizzare il Fastest Lap in barba agli avversari, comunque tenuti a distanza di sicurezza. Un atteggiamento che probabilmente fa divertire Verstappen ma che indispone parecchie altre persone, dai diretti concorrenti ai tifosi...



