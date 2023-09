Verstappen, un altro record: nessuno come lui a 26 anni, Senna e Schumi distanti anni luce

Con la vittoria di domenica scorsa in Giappone, sul circuito di Suzuka, Max Verstappen è divenuto ufficialmente il pilota più vincente alla sua età. Il bicampione del mondo, ormai prossimo a vincere il terzo mondiale di Formula 1, ha superato anche Sebastian Vettel.

I numeri di Max Verstappen, che probabilmente diverrà il pilota più forte di tutti i tempi, sono a dir poco incredibili visto che su 179 gare corse fino ad ora, ne ha vinte 48, il che significa una percentuale del 26,8 per cento, più di una gara su quattro.

Ha fatto leggermente peggio Sebastian Vettel, che su 109 gare ne ha vinte 29, con una percentuale del 26.6. Gradino più basso del podio per Lewis Hamilton, con il 7 volte campione del mondo che ha ottenuto un buon 19,7 per cento di score, grazie a 14 gare su 71.

Medaglia di legno invece per Michael Schumacher, che grazie a 10 vittorie su 52 gare ha ottenuto il 19,2 per cento, mentre in quinta posizione troviamo Fernando Alonso, l'unico ancora in attività insieme a Verstappen ed Hamilton di questa speciale classifica, con il 18.6 per cento di vittorie (18 su 97).

A chiudere la graduatorie (si sono presi in considerazione solo i piloti più vincenti di sempre), Ayrton Senna con il 6,9 per cento (due vittorie su 29), e un clamoroso 0 per cento per Alain Prost, visto che a 26 anni aveva disputato 11 gare senza vincerne nemmeno una.

Cosa ci racconta questa classifica? La prima cosa sono gli impressionanti numeri dell'olandese, capace di dominare la Formula 1 nonostante un'età ancora giovanissima. Secondariamente ci fanno capire l'enorme talento dello stesso Max Verstappen, che alla sua età ha corso ben 179 gare, 70 in più rispetto a Vettel, e con un divario impressionante rispetto ad altri mostri sacri come Schumacher, Senna e Prost.

Del resto anni fa si correva in età ben più avanzata, si iniziava a salire su una monoposto attorno ai 25 anni, e nessuno era così folle da rischiare la vita a 18 o 20 anni, visto la pericolosità delle vecchie vetture da Formula 1.

Infine questa classifica ci dice che comunque le grandi vittorie a 26 anni non sono garanzia di una carriera memorabile. Rifacendoci infatti agli esempi dei tre mostri sacri di sopra, Schumi, il Professore e Senna, tutti e tre hanno vinto tantissimo in Formula 1, a cominciare da Schumacher, vittima di un insulto choc in Giappone, anche se a 26 anni non avevano ancora dimostrato in pieno il proprio immenso talento.