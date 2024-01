Verstappen prova la Ferrari DTM, il team: 'Max è di un altro livello'

Che Max Verstappen sia una forma di grazia senza precedenti questo lo sapevamo. Il pilota dei record, attualmente si sta cimentando in diverse attività in vista del via alla prossima competizione di Formula 1. Egli infatti ha trascorso il periodo invernale scambiando la sua vettura di Formula 1 con una DTM GT3 in Portogallo.

L'obiettivo del test era quello di supportare Thierry Vermeulen (figlio del proprio team manager Raymond Vermeulen) per migliorare le prestazioni del proprio team utilizzando il feedback del campione del mondo come riferimento (recentemente Verstappen ha dichiarato che la Formula 1 sarà solo elettrica e che lui non vi farà parte).

Il capo del team ha dichiarato che Max è stato in macchina entrambi i giorni, alternandosi con Thierry, percorrendo circa 100 chilometri e sperimentando diverse configurazioni. L'esperienza è stata definita "un onore", con Frey-Hilti che ha elogiato la passione e i risultati di Verstappen, sottolineando che il suo feedback è di livello mondiale anche su una vettura GT3. Thierry Vermeulen si unirà alla classe DTM per Emil Frey Racing nel 2024, guidando con i colori della Verstappen.COM Racing.

Frey-Hilti ha fatto presente delle straordinarie capacità di Verstappen di adattarsi a diverse vetture (in questo caso una GT3) sin dal primo giro, sottolineando che il pilota olandese guida a un livello diverso rispetto agli altri. Nonostante la differenza di prestazioni tra un'auto di Formula 1 e una GT3, Verstappen ha dimostrato una notevole velocità sin dall'inizio, contribuendo positivamente allo sviluppo della vettura con il suo feedback esperto.