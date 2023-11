Verstappen quasi fuori pista per lo scontro Perez-Alonso: 'Guardavo troppo gli schermi'

Il circus della F1 ha archiviato un nuovo GP del Brasile a Interlagos, un weekend dominato in scioltezza da Max Verstappen. Per l’olandese la gara ufficiale è stata talmente semplice che in dirittura d’arrivo è riuscito persino a guardare la lotta Perez-Alonso, rischiando di finire fuori pista...

La lotta fra Sergio Perez e Fernando Alonso per il terzo posto del GP del Brasile è stata una delle più belle della stagione in corso. I due hanno dato spettacolo nel corso dell’ultimo stint alternando attacchi, difese e sorpassi. La bandiera a scacchi ha infine visto il terzo posto conquistato dal pilota spagnolo per una manciata di millesimi, uno scontro tra fuoriclasse che ha incuriosito persino Max Verstappen.

Il campione ha rivelato nel corso di un’intervista rilasciata a Viaplay: “Durante gli ultimi giri sono stato rapito dallo scontro Perez-Alonso. Ho cercato di guardare più volte cosa succedeva e stavo persino per finire fuori dal tracciato per osservare la battaglia sul rettilineo. Ero alla curva 4 e stavo per perdere il controllo della vettura dopo aver guardato troppo gli schermi. Erano davvero incollati, si sono alternati più volte nel corso degli ultimi giri, è stato grandioso”. Pensate se la battaglia ingaggiata dal compagno di squadra Perez avesse causato un’uscita di pista a Verstappen...



Chi è invece uscito davvero di pista, e durante il giro di formazione, è stato Charles Leclerc che ora vorrebbe fare un giro a Lourdes.