Verstappen partirà in pole al GP di Imola: Leclerc secondo alla Sprint Race

Il primo GP di Formula 1 tutto italiano di questo Campionato del Mondo 2022 è cominciato nella giornata di ieri con le prove libere e con le qualifiche per la Sprint Race, quest'ultima che si è tenuta questo pomeriggio. Al termine di una sfida serrata contro Leclerc, Verstappen ha conquistato la pole position.

Già protagonista alle qualifiche di ieri, in cui ha strappato il miglior tempo, l'attuale Campione del Mondo si è reso protagonista di una sprint race straordinaria nonostante il tentativo di Leclerc di soffiargli la prima posizione in griglia di partenza per la gara di domani, attesa alle 15. Il monegasco, infatti, era riuscito con una brillante partenza a superare Verstappen per poi cedere la posizione agli ultimi due giri a causa di un graining pesante sull'anteriore che ha compromesso il ritmo del pilota del cavallino.

Ad ogni modo, il monegasco tenterà domani l'impresa nonostante sia chiuso a tramezzino dai due piloti Red Bull. Encomiabile, invece, il risultato di Carlos Sainz, fresco di rinnovo fino al 2024, che è riuscito a scalare 6 posizioni e piazzarsi alle spalle di Perez in seconda fila.

Quella di domani si prospetta dunque una gara avvincente e che i tifosi italiani, accorsi in gran numero ad Imola per la manifestazione sportiva, si augurano in un trionfo del Cavallino Rampante. Prima di salutarvi, avete dato un'occhiata alla nuova copertina social di Ferrari a tema anime?