Verstappen gioca a fare il boss di F1: 'Ecco i due piloti che sceglierei per il mio team'

Max Verstappen si è messo nei panni di un boss di Formula 1 ed ha deciso di comporre la sua personalissima squadra in vista di un ipotetico campionato del mondo. Chiacchierando con Mobil1, sponsor della Red Bull, ecco che cosa ha raccontato l'olandese volante.

Max Verstappen, che ha ipotizzato il 2028 come la data del suo ritiro, ha deciso di concedersi 30 secondi di svago, e fra un sorriso e una battuta sempre pronta, ha colloquiato con il giornalista stilando quale potrebbe essere secondo lui un team vincente in Formula 1. Il due volte campione del mondo poteva scegliere solamente fra i piloti attualmente in attività, e lo stesso valeva per il manager.

“Posso scegliere tutti? Al di fuori di me ovviamente, non posso essere il boss e il pilota!”, ha esordito Verstappen ironico, ma non troppo. Dopo di che ha spiegato: “Se dovessi scegliere anche il team principal, tra le persone che ritengo attualmente in grado di farlo opterei sempre per Christian Horner”, e del resto la scelta non poteva che essere differente, visto che stiamo parlando di uno dei suoi mentori.

Tra l'altro recentemente Christian Horner è stato al centro di un retroscena Ferrari molto interessante. Verstappen è quindi passato ad elencare i nomi dei due piloti che dovrebbero comporre il suo team, e la scelta è ricaduta su un nome di esperienza e uno di talento: “Per quanto riguarda i piloti, mi è molto difficile sceglierli, perché penso che ci siano molti ottimi piloti. Probabilmente andrei con uno con esperienza, quindi Fernando Alonso, e poi prenderei un giovane. Metterei Lando Norris in macchina. Farei la coppia Fernando-Lando”.

Una scuderia senza dubbio interessante anche se Verstappen non ha indicato la vettura. Siamo certi che lo stesso avrebbe comunque scelto la sua Red Bull, la macchina vincente e di conseguenza da battere: e voi come li vedreste Alonso e Norris insieme nella scuderia campione uscente? Avrebbero possibilità di portarsi a casa il titolo?